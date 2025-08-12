С января на Горьковском железнодорожном направлении проложено около 150 км «бархатной» дороги.

12:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железной дороги с начала года уложили примерно 150 км бесстыкового («бархатного») пути. В ходе путеремонтной кампании было заменено 46 стрелочных переводов.

На данный момент работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна ведутся на участках Оричи – Стрижи, Стрижи – Лянгасово, Лянгасово – Поздино, Фаленки – Яр в Кировской области, Черная Речка – Пудлинговый, Кленовский – Бисертский Завод в Свердловской области, Сатис – Шатки в Нижегородской области, Федулово – Ковров во Владимирской области и на станции Кизнер в Удмуртии.

Железнодорожники заменяют рельсошпальную решетку и стрелочные переводы, укладывают бесстыковой путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на отдельных участках полотна.

В 2025 году сотрудники Горьковской магистрали планируют капитально отремонтировать более 200 км пути и заменить свыше 100 стрелочных переводов.

Отметим, что путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности при перевозке пассажиров и грузов, а также на увеличение скорости поездов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.