В течение семи месяцев 2025 года, около 22,5 тыс. животных были перевезены на поездах Уральского отделения АО «ФПК», сопровождаемые их владельцами.

09:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первые 7 месяцев 2025 года, Уральский филиал АО «ФПК» перевез в поездах около 22,5 тыс. домашних питомцев вместе с их хозяевами. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Самыми частыми пассажирами были собаки, кошки и птицы, в то время как черепахи, рыбы и грызуны путешествовали реже.

Маленькие домашние животные, включая кошек и собак, перевозятся в специальных контейнерах, которые размещаются на местах для ручной клади. Максимальный размер контейнера не должен превышать 180 см в сумме трех измерений.

В список животных, которых можно перевозить в поездах дальнего следования, добавлены новые виды. Теперь пассажиры могут взять с собой сурикатов и сахарных летучих мышей (летающих поссумов).

Вагоны, в которых разрешено перевозить животных, помечены специальным знаком в виде лапки. На сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении можно выбрать место рядом с питомцем или наоборот, подальше от него. Эти места отмечены на схеме вагона темно-серым цветом, а при наведении курсора на них можно узнать вид животного и его маршрут.

С 1 января 2025 года, при покупке билета в кассе или на сайте ОАО «РЖД», необходимо оформить перевозочный документ на каждого питомца. Если все места в купе выкуплены, документ оформляется бесплатно, в противном случае - с оплатой квитанции.

Оформить перевозочные документы, а также узнать больше информации о путешествиях с животными можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Перевозка домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.