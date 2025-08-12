Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль текущего года на Куйбышевской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок грузовых контейнеров на 7,7%

2025-08-12 09:40
С января по июль 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено на 7,7% больше грузовых контейнеров по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 85 тыс. ДФЭ.

Общий вес перевезенных грузов превысил 1,6 млн тонн, что на 3,2% больше предыдущего года. В частности:

  • количество перевезенных химикатов и соды составило 63 тыс. ДФЭ, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года;
  • нефть и нефтепродукты – 4 тыс. ДФЭ, увеличившись в 5 раз;
  • другие и смешанные грузы – 3,4 тыс. ДФЭ (+13,3%);
  • химические и минеральные удобрения – 3,1 тыс. ДФЭ (+29,3%), как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
