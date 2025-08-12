С января по июль текущего года на Куйбышевской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок грузовых контейнеров на 7,7%

09:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено на 7,7% больше грузовых контейнеров по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 85 тыс. ДФЭ.

Общий вес перевезенных грузов превысил 1,6 млн тонн, что на 3,2% больше предыдущего года. В частности: