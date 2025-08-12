Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Медицинская поездка "Святой Пантелеймон" успешно завершила свою миссию на БАМе.

2025-08-12 09:35
Медицинская поездка
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мобильный клиническо-диагностический центр (МКДЦ) "Святой Пантелеймон" успешно завершил свою последнюю миссию, в рамках которой около 2 тысяч жителей Иркутской области и Республики Бурятии, проживающих в населенных пунктах вдоль БАМа, получили медицинскую помощь.

Медицинский поезд функционировал на территории ВСЖД с 20 июля по 10 августа 2025 года, обслуживая пациентов на 20 станциях магистрали.

Специалисты провели более 4,6 тыс. диагностических процедур, включая 1412 инструментальных исследований (среди которых рентген и УЗИ), свыше 2,6 тыс. лабораторных анализов крови и 629 функциональных исследований. 54 пациента были направлены на госпитализацию.

Это не первый выезд мобильного медицинского комплекса в Бурятию и Иркутскую область. Следующий визит МКДЦ запланирован на ноябрь-декабрь текущего года.

Поезд состоит из 14 вагонов, 8 из которых предназначены для медицинских целей. Они оборудованы современной техникой для проведения комплексной диагностики. Коридоры, дверные проемы и санузлы спроектированы с учетом доступности для посетителей с ограниченными физическими возможностями. Все услуги для жителей предоставляются бесплатно, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru