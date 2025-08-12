Медицинская поездка "Святой Пантелеймон" успешно завершила свою миссию на БАМе.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мобильный клиническо-диагностический центр (МКДЦ) "Святой Пантелеймон" успешно завершил свою последнюю миссию, в рамках которой около 2 тысяч жителей Иркутской области и Республики Бурятии, проживающих в населенных пунктах вдоль БАМа, получили медицинскую помощь.

Медицинский поезд функционировал на территории ВСЖД с 20 июля по 10 августа 2025 года, обслуживая пациентов на 20 станциях магистрали.

Специалисты провели более 4,6 тыс. диагностических процедур, включая 1412 инструментальных исследований (среди которых рентген и УЗИ), свыше 2,6 тыс. лабораторных анализов крови и 629 функциональных исследований. 54 пациента были направлены на госпитализацию.

Это не первый выезд мобильного медицинского комплекса в Бурятию и Иркутскую область. Следующий визит МКДЦ запланирован на ноябрь-декабрь текущего года.

Поезд состоит из 14 вагонов, 8 из которых предназначены для медицинских целей. Они оборудованы современной техникой для проведения комплексной диагностики. Коридоры, дверные проемы и санузлы спроектированы с учетом доступности для посетителей с ограниченными физическими возможностями. Все услуги для жителей предоставляются бесплатно, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.