Транспортировка на "Ласточках" между Нижним Новгородом и Иваново в период с января по июль 2025 года увеличилась на 16%

2025-08-12 09:28
Транспортировка на
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по июль 2025 года было перевезено 55,5 тыс. пассажиров на скоростных поездах "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород - Иваново. Это на 16% больше, чем в тот же период 2024 года.

В общей сложности, за семь месяцев, "Ласточками" было отправлено 2,3 млн человек из столицы Приволжья, включая 2,15 млн по маршруту Нижний Новгород - Москва и более 100 тыс. по маршруту Нижний Новгород - Киров.

Перевозки на Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах "Ласточка", состоящих из 5 или 10 вагонов. ОАО "РЖД" отслеживает изменения в спросе и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

