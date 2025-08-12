Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка черных металлов в контейнерах по Забайкальской железной дороге за семь месяцев 2025 года увеличилась на 22,3%

2025-08-12 09:16
На Забайкальской железнодорожной линии в период с января по июль 2025 года наблюдался рост перевозок черных металлов в контейнерах на 22,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Общий объем перевезенных грузов превысил 1,5 тыс. TEU.

В течение первых семи месяцев 2025 года также увеличился объем перевозок бумаги в контейнерах - достигнут показатель в 5 тыс. TEU (+9,5%), строительных материалов - 988 TEU (+5,3%), а также руды цветных металлов и серного сырья - 865 TEU (увеличение в 10 раз).

За период с января по июль 2025 года на Забайкальской железной дороге было перевезено 129,7 тыс. TEU пустых и загруженных контейнеров, что на 15,5% меньше, чем за соответствующий период 2024 года. Включая внутренние перевозки, было перевезено 19,2 тыс. TEU (-2,9%).

Общий объем перевозки загруженных контейнеров по всем направлениям за семь месяцев достиг почти 116,3 тыс. TEU (более 1,2 млн тонн грузов, -10%), сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

