Расписание пригородных поездов МЦД-2 изменится в апреле в связи с модернизацией и обслуживанием железнодорожной инфраструктуры

10:28

В апреле изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 в связи с модернизацией и обслуживанием железнодорожной инфраструктуры.

Так, с 1 по 16 апреля в ночные часы железнодорожники проведут надвижку третьего путепровода через пути Курского направления в районе станции Печатники. На Рижском направлении с 1 по 8 апреля будут организованы ремонтно-путевые работы на участке Тушино – Павшино, которые также пройдут преимущественно в ночное время.

Кроме того, 1, 3, 5, 7, 9-16, 20-21, 23-24, 27-28, 30 апреля, 1, 4 и 5 мая на участке Волоколамск – Благовещенское Рижского направления пройдет капитальный ремонт пути.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанное время у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

С 1 по 16 апреля ряд поездов, курсирующих между Москвой и станциями Нахабино, Дедовск и Подольск, будут выведены из расписания.

Часть поездов сообщением Москва – Шаховская и обратно проследуют по укороченному маршруту от/до Волоколамска в определенные дни:

из Москвы: 1, 3, 5 и 7 апреля – № 6001 (отправлением в 06:37), № 6003 (в 08:07), № 6007 (в 11:07), № 6011 (в 13:51);

со станции Стрешнево: 3 апреля – № 6005 (отправлением в 10:17);

со станции Шаховская: 1, 3, 5 и 7 апреля – № 6088 (отправлением в 11:49), № 6010 (в 14:24), № 6016 (в 17:40), 3 апреля – № 6006 (в 10:16), № 6012 (в 15:34) и № 6016 (в 17:40); 1, 5 и 7 апреля – № 6008 (в 12:54).

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.