Расписание пригородных поездов МЦД-2 изменится в апреле в связи с модернизацией и обслуживанием железнодорожной инфраструктуры

В апреле изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 в связи с модернизацией и обслуживанием железнодорожной инфраструктуры.
Так, с 1 по 16 апреля в ночные часы железнодорожники проведут надвижку третьего путепровода через пути Курского направления в районе станции Печатники. На Рижском направлении с 1 по 8 апреля будут организованы ремонтно-путевые работы на участке Тушино – Павшино, которые также пройдут преимущественно в ночное время.
Кроме того, 1, 3, 5, 7, 9-16, 20-21, 23-24, 27-28, 30 апреля, 1, 4 и 5 мая на участке Волоколамск – Благовещенское Рижского направления пройдет капитальный ремонт пути.
Обращаем внимание пассажиров, что в указанное время у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.
С 1 по 16 апреля ряд поездов, курсирующих между Москвой и станциями Нахабино, Дедовск и Подольск, будут выведены из расписания.
Часть поездов сообщением Москва – Шаховская и обратно проследуют по укороченному маршруту от/до Волоколамска в определенные дни:
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.