На транспортной артерии Забайкалья идет десятидневная акция «Осторожно, переезд!»

09:24

На главной линии Забайкальской железнодорожной магистрали объявлена декада под названием «Внимание, переезд!», которая начнется 8 августа.

Целью предупредительных мер является привлечение внимания к вопросу аварийности на перекрестках железных и автомобильных дорог. В рамках декады будут проведены комиссионные проверки технического состояния железнодорожных переездов и тестирование готовности дежурных к действиям в нештатных ситуациях.

Сотрудники железной дороги привлекут к мероприятиям по укреплению дорожной дисциплины и соблюдению законности представителей местных администраций, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, общественных объединений, интернет-сообществ, автотранспортных предприятий и автодорожных служб.

Напомним, что с начала 2025 года на территории Забайкальской железной дороги произошло 6 аварий на переездах, в результате которых 7 человек получили травмы, из них 3 человека погибли. За сопоставимый период 2024 года было зафиксировано 3 ДТП, в которых погиб 1 человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.