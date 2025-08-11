Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На транспортной артерии Забайкалья идет десятидневная акция «Осторожно, переезд!»

2025-08-11 09:24
На транспортной артерии Забайкалья идет десятидневная акция «Осторожно, переезд!»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На главной линии Забайкальской железнодорожной магистрали объявлена декада под названием «Внимание, переезд!», которая начнется 8 августа.

Целью предупредительных мер является привлечение внимания к вопросу аварийности на перекрестках железных и автомобильных дорог. В рамках декады будут проведены комиссионные проверки технического состояния железнодорожных переездов и тестирование готовности дежурных к действиям в нештатных ситуациях.

Сотрудники железной дороги привлекут к мероприятиям по укреплению дорожной дисциплины и соблюдению законности представителей местных администраций, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, общественных объединений, интернет-сообществ, автотранспортных предприятий и автодорожных служб.

Напомним, что с начала 2025 года на территории Забайкальской железной дороги произошло 6 аварий на переездах, в результате которых 7 человек получили травмы, из них 3 человека погибли. За сопоставимый период 2024 года было зафиксировано 3 ДТП, в которых погиб 1 человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

