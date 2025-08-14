Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль 2025 года ветви Музея Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде приняли 9 тыс. посетителей.

С января по июль 2025 года филиалы Музея истории Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде приняли 9 тыс. посетителей. Было проведено более 250 тематических и образовательных экскурсий для них.

Например, на открытой площадке «Паровозы России» было организовано 160 экскурсий, которые посетили 5,9 тыс. человек. Музей, находящийся в Инженерном центре Горьковской железной дороги, привлек 3,1 тыс. посетителей. Для них было организовано 90 экскурсий.

Экспозиции музея отражают историю железной дороги. Среди них - «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и другие.

В коллекциях филиалов музея представлены оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные модели с высоким уровнем детализации. Посетителям рассказывают о начале мирового и отечественного паровозостроения, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, о ключевых моментах истории Горьковской железной дороги и перспективах ее развития, а также о профессиях железнодорожников в прошлом и настоящем.

В этом году музей «Паровозы России» пополнился 4 новыми образцами подвижного состава – тепловозом ТЭ1, электровозом ЧС3, паровозами П-0001 и П-36. Все модели были выпущены в середине прошлого века и ранее использовались на железных дорогах страны. Всего на этой площадке представлено около 30 различных экспонатов, демонстрирующих развитие железнодорожных технологий и историю транспорта с конца XIX до середины ХХ века.

В общей сложности с января по июль 2025 года филиалы музея посетили более 15 тыс. человек, включая около 3,1 тыс. человек в Ижевске, 1,6 тыс. человек в Кирове и около 1,6 тыс. человек на станции Лянгасово.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД сообщила, что всю информацию о Музее истории и развития Горьковской железной дороги можно найти на официальном веб-сайте в разделе «О дороге».

