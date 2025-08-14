В период с января по июль 2025 года, железнодорожными составами дальнего следования из Нижнего Новгорода в Москву было транспортировано 831 тыс. пассажиров.

За полгода 831 тыс. пассажиров воспользовались поездами, следующими из Нижнего Новгорода в Москву, что на 1,3% больше, чем в тот же период прошлого года. Между этими городами курсируют 28 прямых и транзитных поездов.

В направлении Москвы из Казани отправилось 440,7 тыс. пассажиров (+3,7%). Связь между столицей Татарстана и Москвой обеспечивают 17 поездов.

С января по июль из Кирова в Москву поездами дальнего следования было перевезено 166,4 тыс. пассажиров, что соответствует показателям прошлого года. Между этими городами курсируют 15 прямых и транзитных поездов.

Из Ижевска в Москву отправилось 79,7 тыс. пассажиров (+0,3%). Между этими городами работают 4 поезда.

