В период с января по июль 2025 года, железнодорожными составами дальнего следования из Нижнего Новгорода в Москву было транспортировано 831 тыс. пассажиров.

2025-08-14 14:01
За полгода 831 тыс. пассажиров воспользовались поездами, следующими из Нижнего Новгорода в Москву, что на 1,3% больше, чем в тот же период прошлого года. Между этими городами курсируют 28 прямых и транзитных поездов.

В направлении Москвы из Казани отправилось 440,7 тыс. пассажиров (+3,7%). Связь между столицей Татарстана и Москвой обеспечивают 17 поездов.

С января по июль из Кирова в Москву поездами дальнего следования было перевезено 166,4 тыс. пассажиров, что соответствует показателям прошлого года. Между этими городами курсируют 15 прямых и транзитных поездов.

Из Ижевска в Москву отправилось 79,7 тыс. пассажиров (+0,3%). Между этими городами работают 4 поезда.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

