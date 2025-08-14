Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожных путях Куйбышевской магистрали отмечается уменьшение числа аварий.

На железнодорожных путях Куйбышевской магистрали отмечается уменьшение числа аварий.
С начала 2025 года на переездах Куйбышевской железной дороги произошло 5 аварий между автомобилями и железнодорожными составами. Это на 50% меньше, чем в тот же период 2024 года (10 аварий, из которых 5 произошли вне установленных переездов).

Такое снижение стало возможным благодаря комплексной работе железнодорожников по уменьшению количества дорожных происшествий на переездах.

С начала года железнодорожники провели информационные беседы с более чем 22 тыс. водителей, совместно с ГИБДД провели 214 проверок соблюдения ПДД на переездах, а также распространили более 22 тыс. брошюр о правилах пересечения переездов.

Особое внимание уделяется обучению дежурных на переездах поступкам в нестандартных ситуациях, включая ДТП. Проводится контроль состояния и капитальный ремонт переездов, а также их оснащение современными предупредительными и заградительными устройствами.

Основной проблемой, которая приводит к опасным ситуациям, является несоблюдение водителями ПДД на переездах. Среди наиболее частых нарушений - объезд шлагбаума или специального ограждения железнодорожного пути и выезд на переезд при работе запрещающих сигналов переездной сигнализации.

Особую тревогу вызывают случаи, когда нарушения водителей приводят к авариям с пассажирскими поездами. Куйбышевская железная дорога призывает водителей быть максимально осторожными и внимательными за рулем, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизни пассажиров поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

