Вплоть до окончания текущего года на объекты Южно-Уральской железной дороги планируется принять на работу 159 начинающих профессионалов.

2025-08-14 13:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году ЮУЖД планирует принять на работу 159 молодых специалистов. Большинство из них - это выпускники учебных заведений, специализирующихся на железнодорожной отрасли. Из них 85 человек имеют высшее образование, а 74 - среднее профессиональное. На данный момент уже прибыли 52 выпускника.

Эти молодые специалисты, обученные в востребованных областях, будут работать на ЮУЖД в отделах управления движением поездов, железнодорожного строительства, путевого, локомотивного и вагонного хозяйства, а также в региональных центрах связи.

Для облегчения процесса адаптации выпускников на новых рабочих местах в ОАО «РЖД» был утвержден порядок организации наставничества. Каждый новый сотрудник будет иметь наставника, который поможет ему освоиться на новом месте. Также предусмотрены различные льготы для молодых специалистов, включая единовременные выплаты и льготную ипотеку.

Стоит отметить, что предприятия Южно-Уральской магистрали регулярно обновляют свой персонал молодыми специалистами. В настоящее время сотрудники в возрасте до 35 лет составляют треть всего коллектива, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

