С 18 августа 2025 года будет установлено железнодорожное соединение между Азовом и западной территорией Ростова-на-Дону.

12:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 18 августа, прямое железнодорожное соединение будет установлено между Азовом и западной областью Ростова-на-Дону. Для этого будут введены 2 дополнительных утренних городских электричек по маршруту Ростов – Ростов-Западный и обратно, которые станут частью нового маршрута.

С начала следующей недели в рабочие дни пригородный поезд Азов – Ростов, прибывающий на пригородную станцию ростовской столицы в 08:40, изменит свой номер и в 08:55 продолжит движение по маршруту Ростов – Ростов-Западный как городская электричка. По пути у поезда запланированы 2 остановки – на станции Темерник и на остановочном пункте 1337 км. Прибытие на станцию Ростов-Западный ожидается в 09:17.

Обратное движение с станции Ростов-Западный начнется в 09:18. Маршрут поезда будет проходить через станции и платформы Сады, Левенцовская, Первомайская, Гниловская, Ростов-Берег. Конечной точкой маршрута станет вокзал Ростов-Пригородный (в 10:05).

Стоит отметить, что с введением дополнительных рейсов общее количество поездов, работающих в рамках проекта «Городская электричка», увеличится до 5 пар. В среднем за сутки по железной дороге в ростовской столице перевозится 1,8 тыс. пассажиров.

Стоимость проезда по Ростову-на-Дону в электропоезде составляет 31 рубль. Этот единый тариф применяется не только в городских поездах, но и во всех 56 пригородных составах, курсирующих в пределах Ростова.

Полную информацию о текущем расписании можно найти на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.