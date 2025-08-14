С января по июль 2025 года количество перевезенных пассажиров из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург увеличилось на 12%.

09:41

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года количество пассажиров, отправляющихся в Санкт-Петербург поездами дальнего следования, продолжает расти на Горьковской железной дороге.

За семь месяцев 91,4 тыс. человек воспользовались поездами, следующими из Нижнего Новгорода в сторону северной столицы России. Это на 12% больше, чем в тот же период прошлого года. Между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом курсируют 6 прямых и транзитных поездов. Из Казани в этом направлении отправилось 43,2 тыс. человек (+15%). Между столицей Татарстана и Санкт-Петербургом ходит 1 поезд.

С января по июль из Кирова в Санкт-Петербург поездами дальнего следования было перевезено 37,3 тыс. пассажиров (+13,5%). Между Кировом и культурной столицей курсируют 7 прямых и транзитных поездов. Из Ижевска отправилось 17 тыс. пассажиров (+14,4%). Между этими городами ходит 1 поезд.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также можно обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.