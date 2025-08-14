Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети в период с января по июль текущего года увеличилась на 13,9%

09:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение семи месяцев 2025 года КрасЖД перевезла 146,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Внутреннее сообщение составило 55,7 тыс. ДФЭ, что на 17,2% больше по сравнению с январем – июлем 2024 года, а экспортное – 90,7 тыс. ДФЭ (+11,9%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 14,6% и достигло 101,3 тыс. ДФЭ (перевезено 1 млн 663 тыс. тонн грузов, что на 15,8% больше).

Также был отмечен рост перевозок в контейнерах: