Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железнодорожной сети, ожидаются 16 августа 2025 года.

2025-08-13 17:41
16 августа изменится график движения некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-2. Причина - начало строительства временного пешеходного моста на реконструируемой станции Перерва.

Технический перерыв запланирован с 12:10 до 19:50, в течение которого движение поездов по 1 и 2 главным путям будет приостановлено. В это время строители установят пролетное строение, которое заменит часть старого моста. Это необходимо для освобождения места под строительство новой островной платформы.

Пассажиры должны учесть, что в расписание пригородных поездов внесены значительные изменения. Так, поезда МЦД-2 с Нахабино будут ходить до Курского вокзала и обратно, а электрички Рижского направления дальних диаметральных маршрутов – до Люблино. Поезда МЦД-2 с Подольска будут следовать до Царицыно и Покровского и обратно, а электрички Курского направления дальних маршрутов – до Курьяново. У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок, несколько электричек выведены из расписания, ряд поездов проследует по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

