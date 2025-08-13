Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента начала года на железнодорожных переездах Южно-Уральской железной дороги было зарегистрировано 6 аварий.

2025-08-13 14:50
С января по настоящее время на переездах Южно-Уральской железнодорожной магистрали произошло 6 аварий. Все они были вызваны нарушением водителями ПДД.

Три аварии зарегистрированы в Челябинской области. Два раза водители нарушили правила на участке между станциями Ишалино и Ессаульская. В первом случае водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом № 7026/7006, следовавшим по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск, во втором случае водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. В обоих случаях машинисты применили экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения не удалось предотвратить.

Еще одна авария произошла на участке Челябинск – Полдневая, где водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения не удалось избежать.

Три ДТП случились в Оренбургской области, два из них – на участке Дубиновка – Кувандык. Водители игнорировали сигналы светофора и звукового предупреждения, выехали на пути и столкнулись с грузовыми поездами.

В июле авария произошла на участке между станциями Маячная и Канисай, где водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения не удалось предотвратить.

За 7 месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге дежурные по переездам зафиксировали 91 нарушение ПДД водителями. Сведения о выявленных нарушениях были переданы в ГИБДД.

Хотим напомнить, что железнодорожное сообщение обладает преимуществом над другими участниками трафика. Не допускается въезд на железнодорожный переезд при опущенном или опускающемся шлагбауме, при сигнале светофора, запрещающем движение, и при сигнале дежурного. Запрещено проезжать, если в зоне видимости приближается поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

