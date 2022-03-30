Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится в апреле в связи с переключением путей на станции Толстопальцево и строительством нового остановочного пункта Поклонная

18:41

В апреле изменится расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД. Это связано с продолжением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры и строительством нового остановочного пункта Поклонная будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная.

Так, с 31 марта по 30 апреля с 22:25 до 06:15 будут проводиться буровые и земляные работы с использованием тяжелой строительной техники для дальнейшего возведения северного вестибюля и устройства фундаментов будущих платформ. Станция Поклонная строится на соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги. В перспективе здесь возведут 2 береговые платформы длиной 264 м с навесами, а также мост-конкорс площадью 1200 кв. м, оборудованный эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров.

Переключение I и II главных путей к новой островной платформе на станции Толстопальцево будет производиться в отдельные дни апреля преимущественно в ночные часы, чтобы сохранить объемы движения в дневное время. Так, с 9 по 10 апреля с 01:35 до 05:35, с 11 по 16 апреля с 23:30 до 05:30 и с 22 по 24 апреля с 23:50 до 03:50 железнодорожники перенесут пути на новые оси, а также выполнят полный комплекс работ по балластировке, выправке, укладке нового бесстыкового пути. На станции Толстопальцево уже построен современный подземный вестибюль общей площадью свыше 1100 кв. м с тремя выходами: 2 – в город и 1 – на новую платформу. Для удобства маломобильных пассажиров каждый из них оснащен лифтом и двумя эскалаторами.

На период работ внесены изменения в расписание поездов. У некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.