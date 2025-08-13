Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Число пассажиров горной железной дороги "Айгир" возросло на 20%.

2025-08-13 14:42
Число пассажиров горной железной дороги
С мая по июль 2025 года горный поезд "Айгир", курсирующий по маршруту Уфа - Айгир - Белорецк, в выходные дни перевез более 30 тысяч пассажиров. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Отметим, что этот поезд, пользующийся популярностью среди туристов, ежедневно отправляется из Уфы в 07:08 и прибывает в Айгир в 11:07, а в Белорецк - в 12:27. Возвращается он в тот же день из Белорецка в 17:39, делает остановку в Айгире в 18:53 и прибывает в Уфу в 22:19. Время указано местное.

На маршруте предусмотрены остановки в Правой Белой, Деме, Карламане, Габдюково, Зуяково, Ассах, Инзере, Айгире, Юше, Улу-Елге, Серменево.

Маршрут обслуживают современные электропоезда ЭС104 "Финист" и ЭП2Д: в будни - ЭП2Д с четырьмя вагонами, в выходные и праздники - ЭС104 "Финист" с пятью вагонами.

Поезда оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с очисткой воздуха, видеонаблюдением и информационными табло. В салоне установлены удобные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств, зоны для маломобильных пассажиров и туалеты.

Действуют все федеральные и региональные льготы, включая льготы для школьников и студентов. Льготные проездные документы оформляются при предъявлении справок об обучении и студенческих билетов очной формы обучения.

Также с 1 мая по 28 сентября 2025 года на территории Республики Башкортостан действует специальный тариф для организованных групп пассажиров от 15 человек, позволяющий получить скидку до 50% от стоимости проезда при условии подачи заявки заранее, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

