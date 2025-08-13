С начала текущего года до июля на станциях Горьковской железной дороги было обработано свыше 2,6 млн грузовых отправлений.

14:33

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года терминалы Горьковской железнодорожной магистрали обработали свыше 2,6 млн тонн грузов, включая:

Тихорецкая – 418,2 тыс. тонн;

Доскино – 333,4 тыс. тонн;

Муром – 278,6 тыс. тонн;

Юрьевец – 212,1 тыс. тонн;

Киров-Котласский – 184,6 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 183,1 тыс. тонн;

Ижевск – 141 тыс. тонн.

Стоит отметить, что на терминалах магистрали предоставляются услуги комплексного транспортного обслуживания: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.

Активно применяется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали может воспользоваться услугами терминально-складского комплекса дистанционно через «Личный кабинет» на сайте ОАО «РЖД».

Для удобства клиентов созданы специализированные сервисы, включая «ЦМ-Экспедитор» (формирует оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает загрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (предоставление полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.