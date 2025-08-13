Количество быстрых поездов "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, растет.

13:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 26-го октября число скоростных составов "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, возрастает. Вместо прежних двух пар теперь будет четыре.

Среди новых составов:

№ 745, отправляющийся из Санкт-Петербурга с 26 октября в 17:20 и приезжающий в столицу в 23:30;

№ 746, отправляющийся из Москвы с 26 октября в 17:45 и приезжающий в Санкт-Петербург в 23:04;

№ 749/750, отправляющийся с 1 ноября в дни пикового спроса, по пятницам и воскресеньям, а также в праздничные дни из Санкт-Петербурга в 22:15 и из Москвы в 22:30 (приезжать поезд будет в 05:00 следующего дня).

Поезда "Аврора" № 741/742 и № 743/744 продолжат работать по старому расписанию, отправляясь "зеркально" из Москвы и Санкт-Петербурга в 06:00 и 13:50 соответственно.

Для комфорта пассажиров, желающих сесть/выйти на промежуточных станциях, с 26 октября все составы "Аврора" будут останавливаться на станциях Тверь, Бологое и Чудово (сейчас они едут без остановок или с одной остановкой на станции Чудово).

Купить билеты на "Аврору", включая новые составы, можно через интернет на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах железнодорожного вокзала.