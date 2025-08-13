Количество быстрых поездов "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, растет.

С 26-го октября число скоростных составов "Аврора", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, возрастает. Вместо прежних двух пар теперь будет четыре.
Среди новых составов:
Поезда "Аврора" № 741/742 и № 743/744 продолжат работать по старому расписанию, отправляясь "зеркально" из Москвы и Санкт-Петербурга в 06:00 и 13:50 соответственно.
Для комфорта пассажиров, желающих сесть/выйти на промежуточных станциях, с 26 октября все составы "Аврора" будут останавливаться на станциях Тверь, Бологое и Чудово (сейчас они едут без остановок или с одной остановкой на станции Чудово).
Купить билеты на "Аврору", включая новые составы, можно через интернет на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах железнодорожного вокзала.