Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января текущего года, в пределах Уфимской городской агломерации, количество пассажиров, перевезенных на пригородных поездах, превысило 1,6 миллиона.

2025-08-13 10:25
С января текущего года, в пределах Уфимской городской агломерации, количество пассажиров, перевезенных на пригородных поездах, превысило 1,6 миллиона.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года субурбанские поезда, следующие по маршруту Дёма – Уфа – Иглино в пределах Уфимской городской агломерации, перевезли свыше 1,6 млн пассажиров.

Максимальный рост численности пассажиров был отмечен на станции Иглино – 235 тыс., что на 1,4 раза больше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что с начала текущего года границы Уфимской агломерации были расширены до станции Иглино с установлением единого тарифа на участке Дёма – Иглино.

В данный момент в пределах Уфимской городской агломерации функционирует 57 пригородных поездов, включая современные подвижные составы «Финист», «Ласточка» и «Орлан».

Билеты можно приобрести в субурбанских кассах или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Кроме того, пассажиры АО «БашППК» могут купить билеты на пригородные поезда через чат-бот в Telegram. С помощью виртуального помощника @bilet_na_elektrichku_bot можно оформить не только проездной документ, но и квитанции на провоз багажа и животных. Оплата возможна банковской картой и через SberPay, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru