С января текущего года, в пределах Уфимской городской агломерации, количество пассажиров, перевезенных на пригородных поездах, превысило 1,6 миллиона.

10:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года субурбанские поезда, следующие по маршруту Дёма – Уфа – Иглино в пределах Уфимской городской агломерации, перевезли свыше 1,6 млн пассажиров.

Максимальный рост численности пассажиров был отмечен на станции Иглино – 235 тыс., что на 1,4 раза больше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что с начала текущего года границы Уфимской агломерации были расширены до станции Иглино с установлением единого тарифа на участке Дёма – Иглино.

В данный момент в пределах Уфимской городской агломерации функционирует 57 пригородных поездов, включая современные подвижные составы «Финист», «Ласточка» и «Орлан».

Билеты можно приобрести в субурбанских кассах или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Кроме того, пассажиры АО «БашППК» могут купить билеты на пригородные поезда через чат-бот в Telegram. С помощью виртуального помощника @bilet_na_elektrichku_bot можно оформить не только проездной документ, но и квитанции на провоз багажа и животных. Оплата возможна банковской картой и через SberPay, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.