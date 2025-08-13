Произошло сокращение на 9% случаев нарушения правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги за период с января по июль 2025 года.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по июль 2025 года на переездах Горьковской железной дороги было зафиксировано на 9% меньше нарушений ПДД автомобилистами, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего было зарегистрировано 154 случая. В течение этих 7 месяцев на переездах произошло 3 ДТП с участием автомобилей и поездов, в результате которых получили травмы 3 человека. Для сравнения, в январе – июле 2024 года произошло 12 аварий, в которых было ранено 11 человек.

Сотрудники ГЖД проводят комплексные мероприятия по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению аварий на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт и модернизацию, а также установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За 7 месяцев вместе с транспортной полицией было проведено более 1,2 тыс. рейдов для выявления нарушителей, в ходе которых более 123 тыс. водителей были проинструктированы о правилах пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.