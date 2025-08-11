Дополнительные субурбанские поезда будут курсировать между Кумертау и Уфой.

16:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 25 августа 2025 года, в ответ на большой спрос на южное направление башкирских маршрутов, в рабочие дни будут запущены пригородные поезда на маршруте Кумертау – Уфа – Кумертау. Это улучшит транспортную доступность для жителей южной части Республики Башкортостан. Все рейсы будут обслуживаться современными поездами РА-3 «Орлан».

Расписание составлено таким образом, чтобы позволить пассажирам совершать однодневные поездки в столицу республики для учебы или посещения социальных объектов.

Так, поезд Кумертау – Уфа отправляется из Кумертау в 04:35 и прибывает в Уфу в 08:36. В обратном направлении поезд отправляется из Уфы в 19:24 и прибывает в Кумертау в 23:25.

Время отправления и прибытия указано по местному времени.

Дополнительную информацию о расписании пригородных поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», в службе поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.