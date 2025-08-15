Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение семи месяцев 2025 года, около двух тысяч людей воспользовались услугами экспресс-доставки посылок на железнодорожном вокзале в Омске.

2025-08-15 15:13
С января по июль текущего года около 2 тысяч людей воспользовались услугой быстрой доставки писем и посылок на вокзале Омск-Пассажирский Западно-Сибирской железной дороги. Из них 950 человек получили посылки, а 935 отправили свою корреспонденцию. Популярность услуги увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сервис позволяет отправить письмо или посылку весом до 10 кг по принципу «От станции до станции». Жители Омска чаще всего отправляли письма и посылки в Тюмень, Новосибирск, Барнаул и Екатеринбург.

Для использования услуги необходимо обратиться в специальное отделение на вокзале. Нужно иметь при себе паспорт и контактные данные получателя. Регистрация занимает всего несколько минут. Упаковка посылки производится после проверки на отсутствие предметов, запрещенных к отправке. Посылки отправляются ближайшим пассажирским поездом.

Экспресс-доставку из Омска можно оформить в 350 городах России. Цена зависит от веса посылки и расстояния до получателя.

Дополнительную информацию о сервисе можно найти у дежурного помощника начальника вокзала, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

