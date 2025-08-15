За первый год эксплуатации, пригородные поезда, следующие по маршруту Екатеринбург – Ирбит – Туринск, перевезли более 160 тысяч пассажиров.

14:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 11 августа 2024 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) функционируют пригородные поезда №№ 7032/7034/7031/7033, следующие по маршруту Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский (город Туринск в Свердловской области). За год они перевезли более 160 тыс. пассажиров, что в 4 раза превышает численность населения города Ирбит. Поезда на этих направлениях обычно заполняются на 80% и более, а в дни повышенного спроса, включая выходные и праздники, загрузка достигает 100%.

Среднее время в пути от Екатеринбурга до Ирбита составляет 3 часа 40 минут, до Туринска – 4 часа 40 минут. Поезда отправляются дважды в день с конечных станций: Екатеринбург-Пассажирский – в 07:58 и 15:46, Туринск-Уральский – в 08:04 и в 15:05 по местному времени. Предусмотрены остановки на станциях Первомайская, Шарташ, Синие Камни, Реж, Егоршино, Ирбит.

В ответ на интерес туристов к историческим достопримечательностям и архитектуре малых уральских городов, СвЖД добавляет дополнительный третий вагон в составы поездов по выходным. Это позволяет увеличить количество мест для сидения в каждом поезде на 50% (с 120 до 180).

В рейсах используются современные комфортабельные вагоны с системами кондиционирования воздуха и экологически безопасными санитарными комплексами. В салоне расположены эргономичные кресла с подлокотниками, опорой для ног и откидными столиками. В каждом блоке кресел предусмотрены персональные розетки для зарядки гаджетов.

Билеты можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте Свердловской пригородной компании. Продажа начинается за 10 суток. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Ирбита по полному тарифу составляет 564 рубля, до Туринска – 759 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Продажа билетов осуществляется с обозначением мест. Для оформления билета и посадки в поезд требуется представить документ, подтверждающий личность, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.