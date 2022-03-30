С 1 апреля пенсионеры Свердловской области смогут воспользоваться льготой на проезд в пригородных поездах

14:22

С 1 апреля по 31 октября 2022 года для граждан, проживающих в Свердловской области и получающих пенсии по старости (возрасту), вводится скидка 50% на проезд в пригородных поездах по территории Свердловской области (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»).

Льгота предоставляется на основании постановления областного правительства следующим категориям жителей Свердловской области:

гражданам, получающим страховые пенсии по старости;

гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно);

гражданам, приобретшим право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили.

Оформить льготные билеты можно во всех пригородных кассах и в пригородных поездах на основании документов, удостоверяющих личность, и регистрации по месту жительства в Свердловской области, а также права на льготу (пенсионное удостоверение, свидетельство пенсионера, справка о назначении пенсии и т. п.).

Напомним: региональную льготу на проезд в пригородных поездах в Свердловской области также имеют ветераны труда (скидка 50% круглогодично), труженики тыла (скидка 100% круглогодично), граждане, получившие увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел РФ в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта (скидка 100% круглогодично), реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий (скидка 100% круглогодично).

По федеральной льготе круглогодично могут ездить бесплатно в пригородных поездах следующие категории граждан: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и др.

С подробным перечнем федеральных и региональных льгот, действующих для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, можно ознакомиться на сайте АО «Свердловская пригородная компания» и в пригородных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.