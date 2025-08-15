Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль текущего года объем перевозок на электричках по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы увеличился примерно на 50%.

2025-08-15 11:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по июль 2025 года количество пассажиров пригородных электропоездов, следующих по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы на Горьковской железной дороге, достигло 211 тыс. человек. Это в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года.

Значительное увеличение пассажиропотока связано с назначением дополнительных пригородных поездов на Горьковской линии в связи с началом ремонта старого Борского моста. Отметим, что их работа продлена до 1 ноября 2025 года.

Путешествие на электричке по маршруту Нижний Новгород – Моховые горы позволяет быстро и комфортно добраться до пункта назначения, избегая пробок на автодорогах во время летнего дачного сезона.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

