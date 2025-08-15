Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов Белорусского и Казанского направлений Московской железной дороги ожидаются 15–17 августа 2025 года.

2025-08-15 11:04
15-17 августа изменится график движения некоторых пригородных поездов, включая МЦД-1 и аэроэкспресс, на Казанском и Белорусском направлениях МЖД. Причина - работы по замене стрелочных переводов на станциях Одинцово и Перово.

На станции Одинцово техническое "окно" запланировано с 23:00 15 августа до 09:00 16 августа. В это время будет закрыт 1 главный путь, и движение поездов будет осуществляться по соседним путям. Это приведет к изменению времени отправления или прибытия некоторых поездов, количества остановок и маршрута. Некоторые аэроэкспрессы и поезды усовской ветки будут отправляться от или до остановочного пункта Рабочий поселок. Некоторые поезды, включая МЦД-1, будут временно исключены из расписания.

На станции Перово работы будут проводиться 16-17 августа с 01:10 до 07:10. В это время движение поездов на участке 4 пути станции будет приостановлено, и поезда будут проходить по соседним путям. Это также приведет к изменению расписания: у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

