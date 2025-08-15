Запущено движение по новым трассам на еще двух сегментах Байкало-Амурской железной дороги

Произведена модернизация разъезда Казанкан в Бурятии. В ходе этого:
Для обеспечения защиты путей от наводнений были построены 4 моста и реконструирована водопропускная труба.
Благодаря модернизации разъезда, пропускная способность участка Окусикан – Северомуйск значительно возрастет.
На участке Леприндо – Салликит в Забайкальском крае началось движение по новой двухпутной вставке. Было насыпано 95 тыс. м³ земляного полотна, проложено 6 км пути и 4 стрелочных перевода.
Участок находится на затопленной территории в долине реки Аян и ее притоков. Здесь было построено 8 мостов, 2 из которых – длиной более 80 м.
Завершение модернизации участка Лена – Таксимо, где расположены построенные объекты, способствует увеличению провозной способности БАМа в сторону Дальнего Востока.