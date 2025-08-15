Запущено движение по новым трассам на еще двух сегментах Байкало-Амурской железной дороги

10:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Произведена модернизация разъезда Казанкан в Бурятии. В ходе этого:

было проложено 6,5 км новых вторых главных путей и 7 стрелочных переводов;

установлено 85 км разнообразных кабельных линий, а также 7,1 км контактной сети.

Для обеспечения защиты путей от наводнений были построены 4 моста и реконструирована водопропускная труба.

Благодаря модернизации разъезда, пропускная способность участка Окусикан – Северомуйск значительно возрастет.

На участке Леприндо – Салликит в Забайкальском крае началось движение по новой двухпутной вставке. Было насыпано 95 тыс. м³ земляного полотна, проложено 6 км пути и 4 стрелочных перевода.

Участок находится на затопленной территории в долине реки Аян и ее притоков. Здесь было построено 8 мостов, 2 из которых – длиной более 80 м.

Завершение модернизации участка Лена – Таксимо, где расположены построенные объекты, способствует увеличению провозной способности БАМа в сторону Дальнего Востока.