С января по июль 2025 года количество пострадавших людей на Куйбышевской железнодорожной линии уменьшилось на 14%

2025-08-15 09:43
С января по июль 2025 года на Куйбышевской железной дороге было зарегистрировано 37 случаев нарушения правил безопасности со стороны граждан, что привело к получению травм. В сравнении с тем же периодом предыдущего года, количество пострадавших уменьшилось на 14%. В частности, в этом году в Самарской области было зафиксировано 15 случаев, в Республике Башкортостан – 14, в Пензенской области – 4, а в Ульяновской области и Республике Татарстан – по 2 случая.

Основными причинами инцидентов стали хождение по рельсам в неположенном месте перед приближающимся поездом и пребывание на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения.

Особую озабоченность вызывают случаи, когда в результате происшествий пострадали дети. С начала 2025 года было зарегистрировано 5 случаев травмирования подростков, включая 2 случая в Самарской области и по одному случаю в Ульяновской и Пензенской областях, а также в Республике Татарстан.

Для предотвращения несчастных случаев на Куйбышевской железной дороге были приняты дополнительные меры: с начала 2025 года отремонтировано 45 пешеходных переходов, 3 пассажирские платформы, установлено 379 новых и обновлено 1597 старых знаков и плакатов, а также улучшено освещение на 70 платформах.

Вместе с техническими мерами продолжается работа в сотрудничестве с региональными властями по строительству подходов к пешеходным переходам, включая благоустройство территорий и систем освещения, а также ликвидацию незаконных переходов.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила безопасности, быть внимательными в зоне движения поездов и не использовать мобильные телефоны и другие гаджеты во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

