Начиная с первого сентября, учащиеся и студенты из Омской области смогут воспользоваться 50% скидкой на поездки на электричках.

15:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с первого сентября 2025 года и до 15 июня 2026 года, студентам и школьникам предоставляется возможность приобретения билетов на электропоезда, следующие по Омской области, со скидкой в 50%. Скидка применяется как при покупке одноразовых, так и абонементных билетов.

Для получения скидки необходимо представить документы, подтверждающие право на льготу: для школьников – справку об обучении со штампом, для студентов – студенческий билет дневной формы обучения с отметкой о продлении на текущий учебный год. Билеты можно купить через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Омск-пригород», а также в пригородных кассах.

Отметим, что доля школьников и студентов составляет около 11% от общего числа пассажиров, использующих пригородный железнодорожный транспорт в Омской области. С начала 2025 года пригородные поезда в Омской области перевезли свыше 176 тыс. обучающихся, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.