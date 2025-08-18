В течение семи месяцев 2025 года, Центр по продаже услуг на Горьковской железной дороге привлек свыше 160 новых клиентов в области грузовых перевозок.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по июль 2025 года, работники Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге привлекли 161 нового клиента для грузовых перевозок. Это позволило увеличить объем перевозимых грузов на 500 тыс. тонн.

В ОАО «РЖД» были созданы и успешно работают цифровые сервисы для улучшения качества обслуживания клиентов в области грузовых перевозок.

Также, на Горьковской железной дороге более 1,6 тыс. клиентов используют автоматизированную систему (АС «ЭТРАН») для оформления перевозочных документов. Более 2 тыс. пользователей железнодорожного транспорта пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД».

Центры продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок функционируют на Горьковской железной дороге с 2017 года. Это универсальные офисы, которые объединяют все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании и работают по принципу «одного окна». На Горьковской железной дороге работают 8 таких центров в городах Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Киров, Муром, Мураши, Арзамас и Шахунья, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.