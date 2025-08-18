Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение семи месяцев 2025 года, Центр по продаже услуг на Горьковской железной дороге привлек свыше 160 новых клиентов в области грузовых перевозок.

2025-08-18 14:19
В течение семи месяцев 2025 года, Центр по продаже услуг на Горьковской железной дороге привлек свыше 160 новых клиентов в области грузовых перевозок.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по июль 2025 года, работники Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге привлекли 161 нового клиента для грузовых перевозок. Это позволило увеличить объем перевозимых грузов на 500 тыс. тонн.

В ОАО «РЖД» были созданы и успешно работают цифровые сервисы для улучшения качества обслуживания клиентов в области грузовых перевозок.

Также, на Горьковской железной дороге более 1,6 тыс. клиентов используют автоматизированную систему (АС «ЭТРАН») для оформления перевозочных документов. Более 2 тыс. пользователей железнодорожного транспорта пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД».

Центры продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок функционируют на Горьковской железной дороге с 2017 года. Это универсальные офисы, которые объединяют все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании и работают по принципу «одного окна». На Горьковской железной дороге работают 8 таких центров в городах Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Киров, Муром, Мураши, Арзамас и Шахунья, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru