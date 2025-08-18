Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Почти 58 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Московской железнодорожной сети в период с января по июль 2025 года.

2025-08-18 11:08
Почти 58 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Московской железнодорожной сети в период с января по июль 2025 года.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 7 месяцев 2025 года около 58 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой помощи и сопровождения на станциях МЖД. Это на 18,5% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Данная услуга доступна на всех вокзалах столицы, а также на станциях крупных региональных городов, таких как Брянск-Орловский, Калуга-1, Курск, Орел, Рязань-1, Рязань-2, Смоленск и Тула-1.

Наибольшее количество обращений за помощью было на Казанском (25,7 тыс. пассажиров), Павелецком (11,1 тыс.) и Ярославском (7 тыс.) вокзалах.

На всех крупных станциях столичной железной дороги есть специальные зоны ожидания для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями. Они оснащены местами для инвалидных колясок, скамейками для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мягкими диванами и журнальными столиками, а также специальными местами для собак-проводников. Для слабослышащих путешественников предусмотрен индукционный контур. В зонах ожидания также есть розетки для зарядки устройств и дополнительные информационные табло с расписанием движения поездов.

Услугу помощи и сопровождения для пассажиров с ограниченными возможностями на вокзалах и остановках предоставляет Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД». Заявку можно подать не позднее чем за 24 часа до поездки по телефону: 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте info@rzd.ru, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru