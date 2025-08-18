Почти 58 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на станциях Московской железнодорожной сети в период с января по июль 2025 года.

11:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 7 месяцев 2025 года около 58 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями воспользовались услугой помощи и сопровождения на станциях МЖД. Это на 18,5% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Данная услуга доступна на всех вокзалах столицы, а также на станциях крупных региональных городов, таких как Брянск-Орловский, Калуга-1, Курск, Орел, Рязань-1, Рязань-2, Смоленск и Тула-1.

Наибольшее количество обращений за помощью было на Казанском (25,7 тыс. пассажиров), Павелецком (11,1 тыс.) и Ярославском (7 тыс.) вокзалах.

На всех крупных станциях столичной железной дороги есть специальные зоны ожидания для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями. Они оснащены местами для инвалидных колясок, скамейками для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мягкими диванами и журнальными столиками, а также специальными местами для собак-проводников. Для слабослышащих путешественников предусмотрен индукционный контур. В зонах ожидания также есть розетки для зарядки устройств и дополнительные информационные табло с расписанием движения поездов.

Услугу помощи и сопровождения для пассажиров с ограниченными возможностями на вокзалах и остановках предоставляет Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД». Заявку можно подать не позднее чем за 24 часа до поездки по телефону: 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте info@rzd.ru, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.