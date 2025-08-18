Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Путь пригородных железнодорожных составов между Калининградом и Советском теперь продолжается до станции Неман-Новый.

2025-08-18 11:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начиная с 1 сентября 2025 года, маршрут пригородных поездов по Советскому направлению будет продлен до станции Неман-Новый.

С 1 сентября поезд из Калининграда в Неман будет отправляться каждый день, за исключением субботы. Отправление с Южного вокзала запланировано на 18:21, а прибытие на станцию Неман-Новый - на 21:13.

Поезд из Немана в Калининград начнет ходить с 1 сентября каждый день, кроме воскресенья. Отправление со станции Неман-Новый запланировано на 05:58, а прибытие на Южный вокзал Калининграда - на 08:53.

С 7 сентября со станции Неман-Новый начнет ходить воскресный "студенческий" поезд. Он будет отправляться из Немана в 17:32 и прибывать на Южный вокзал в 20:33.

Время отправления пригородных поездов со станции Советск и движение по промежуточным станциям и остановкам останется без изменений.

На маршруте будут работать трехвагонные рельсовые автобусы, в которых предусмотрено 222 места для сидения.

Регулярное пассажирское сообщение между административным центром Неманского района и Калининградом впервые будет открыто за всю послевоенную историю региона, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

