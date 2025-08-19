Изменения в графике движения поездов по Гурьевскому маршруту Калининградской железнодорожной сети ожидаются 22 и 29 августа.

17:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Дзержинская-Новая 22 и 29 августа 2025 года будут производиться работы по замене стрелочных переводов. В связи с этим, в эти дни в расписание движения утренних поездов Гурьевского направления вносятся корректировки.

Так, пригородный поезд, который отправляется из Гурьевска в 07:20, 22 и 29 августа приедет на станцию Голубево с опозданием на 5 минут – в 08:20.

Пригородный поезд на маршруте Голубево – Калининград 22 и 29 августа отправится с Голубево на 5 минут раньше обычного – в 09:35.

Время прибытия и отправления этих поездов на других станциях и остановках маршрутов останется прежним.

Самую свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.