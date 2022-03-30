Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Графский поезд» начнет перевозить вдвое больше пассажиров со 2 апреля

2022-03-30 10:31
«Графский поезд» начнет перевозить вдвое больше пассажиров со 2 апреля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с высоким спросом на поездки со 2 апреля 2022 года в экскурсионный состав на паровозной тяге «Графский поезд» будет добавлен еще один вагон. Количество мест для пассажиров увеличится с 48 до 102.

Расписание движения ретропоезда останется прежним: 2 раза в неделю по субботам и воскресениям состав отправляется из Воронежа в 09:35 и прибывает в Рамонь в 11:35 с остановкой на станции Графская. Обратно на вокзал станции Воронеж-1 поезд прибывает в 18:08.

Напомним, что туристический проект Юго-Восточной железной дороги и АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» «Графский поезд» реализован при поддержке правительства Воронежской области.

В оформленных в стилистике XIX века вагонах пассажиры отправляются на станцию Рамонь, откуда участников поездки автобусом доставляют в Дворцовый комплекс Ольденбургских – одну из главных туристических достопримечательностей Воронежской области. Общая продолжительность экскурсионной программы составляет около 8 часов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru