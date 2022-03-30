«Графский поезд» начнет перевозить вдвое больше пассажиров со 2 апреля

10:31

В связи с высоким спросом на поездки со 2 апреля 2022 года в экскурсионный состав на паровозной тяге «Графский поезд» будет добавлен еще один вагон. Количество мест для пассажиров увеличится с 48 до 102.

Расписание движения ретропоезда останется прежним: 2 раза в неделю по субботам и воскресениям состав отправляется из Воронежа в 09:35 и прибывает в Рамонь в 11:35 с остановкой на станции Графская. Обратно на вокзал станции Воронеж-1 поезд прибывает в 18:08.

Напомним, что туристический проект Юго-Восточной железной дороги и АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» «Графский поезд» реализован при поддержке правительства Воронежской области.

В оформленных в стилистике XIX века вагонах пассажиры отправляются на станцию Рамонь, откуда участников поездки автобусом доставляют в Дворцовый комплекс Ольденбургских – одну из главных туристических достопримечательностей Воронежской области. Общая продолжительность экскурсионной программы составляет около 8 часов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.