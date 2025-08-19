Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике некоторых пригородных поездов будут связаны с ремонтными работами на инфраструктуре в Самарской области.

2025-08-19 12:51
В августе 2025 года на участке между Тургеневкой и Кинелем в Самарской области планируется проведение ремонтных работ по инфраструктуре, целью которых является улучшение надежности железнодорожных объектов и обеспечение безопасности движения поездов.

Ремонт будет продолжаться до 27 августа. В связи с этим, в расписание некоторых пригородных поездов внесены изменения.

Куйбышевская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и заранее ознакомиться с корректировками в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, а также в справочных службах на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

