В Башкоростане произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных электропоездов

12:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для обеспечения безопасности поездов на участках Аша – Улу-Теляк и Черниковка – Уфа в Республике Башкортостан будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим, пригородный поезд № 6402 Дёма (отпр. 05:24) – Аша (приб. 07:42) будет отменен 20, 22, 23, 27 и 29 августа 2025 года.

Поезд № 7419 Раевка – Талды-Булак отправится со станции Раевка на 32 минуты позже обычного расписания – в 06:08, 21 августа 2025 года.

Все время указано по местному времени.

Ремонтные работы проводятся для улучшения надежности железнодорожной инфраструктуры. Куйбышевская железная дорога просит пассажиров понимать необходимость работ и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.