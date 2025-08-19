Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Башкоростане произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных электропоездов

2025-08-19 12:45
В Башкоростане произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных электропоездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для обеспечения безопасности поездов на участках Аша – Улу-Теляк и Черниковка – Уфа в Республике Башкортостан будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим, пригородный поезд № 6402 Дёма (отпр. 05:24) – Аша (приб. 07:42) будет отменен 20, 22, 23, 27 и 29 августа 2025 года.

Поезд № 7419 Раевка – Талды-Булак отправится со станции Раевка на 32 минуты позже обычного расписания – в 06:08, 21 августа 2025 года.

Все время указано по местному времени.

Ремонтные работы проводятся для улучшения надежности железнодорожной инфраструктуры. Куйбышевская железная дорога просит пассажиров понимать необходимость работ и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Башкортостанская ППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru