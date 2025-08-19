В течение семи месяцев настоящего года, сервисные центры Куйбышевской железнодорожной сети дополнительно привлекли свыше 1 миллиона тонн грузов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 7 месяцев 2025 года работники Центров продажи услуг ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге привлекли 195 новых клиентов для грузовых перевозок. Это позволило увеличить объем перевозимых грузов на более чем 1 миллион тонн.

Сотрудники обработали 692 входящих запроса, большая часть которых была связана с организацией перевозок, предоставлением комплексного транспортно-логистического обслуживания, погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре КбшЖД, а также доставкой небольших партий грузов.

Отметим, что Центры продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок функционируют на Куйбышевской железной дороге с 2017 года. Это универсальные офисы, которые объединяют все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании и работают по принципу «одного окна».

На Куйбышевской железной дороге функционируют 12 офисов по продаже услуг в городах Самара, Сызрань, Уфа, Салават, Белорецк, Пенза, Ульяновск, Бугульма, в поселке Круглое Поле и на станциях Безымянка, Жигулевское Море, Белинская, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.