В течение семи месяцев 2025 года, Свердловская железная дорога осуществила отправку 17,8 миллионов тонн грузов для экспорта.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года с станций Свердловской железнодорожной магистрали в сторону морских портов и наземных пограничных переходов было отправлено 17,8 млн тонн грузов, что на 2,7% больше, чем за тот же период в прошлом году. В то же время, транспортировка экспортных грузов из самого дорогого третьего тарифного класса увеличилась на 39%.

Наибольший рост показали химические продукты (увеличение на 66%, отправлено 413,6 тыс. тонн), черные металлы (отправлено в полувагонах 1,5 млн тонн, +36%) и контейнерные грузы (+32%). Лидеры по объемам – удобрения (8,03 млн тонн), нефть (4,5 млн тонн) и контейнерные грузы (2,18 млн тонн).

Свердловская область вошла в тройку лидеров страны по количеству отправленных за семь месяцев через железную дорогу за границу черных металлов (в полувагонах и контейнерах отправлено 1,7 млн тонн). Основные пункты погрузки: Смычка, Нижнесергинская, Первоуральск и Каменск-Уральский. Главные направления экспорта – Чехия, Турция (через порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна), Казахстан, Китай (Тайвань) (через дальневосточные порты).

Доля химических и минеральных удобрений в структуре экспортной погрузки СвЖД продолжает быть высокой: она составляет 45,1%. За семь месяцев было отправлено за границу 8 млн тонн (+0,6% к январю – июлю предыдущего года). Основные пункты погрузки удобрений – Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская в Пермском крае.

Основными направлениями экспорта удобрений стали Бразилия (доля 71,6%) и Китай (доля 18,1%). В настоящее время перевозки осуществляются через сухопутные пограничные переходы в России (Забайкальск, Наушки) и Казахстане (Достык, Алтынколь), а также через дальневосточные припортовые станции Владивосток, Находка и другие. При этом увеличились объемы отправок грузов на экспорт через порты Северо-Запада (станции Автово, Лужская) и Азово-Черноморского бассейна (Новороссийск, Туапсе, Темрюк).

Наблюдается увеличение внимания компаний к международному транспортному коридору «Север – Юг». Сегодня функционируют 3 главных пути: западный (через Азербайджан), транскаспийский (через Каспийское море) и восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан). В 2025 году отмечен рост экспортных отправлений с Свердловской железной дороги через пограничные и припортовые станции Самур, Порт Оля, Трусово.

В общем, доля экспорта в общем объеме грузоперевозок СвЖД достигла 24,4%, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.