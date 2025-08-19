Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль текущего года сервис для нахождения утерянных вещей помог восстановить около 4 тысяч вещей для пассажиров Северо-Кавказской железной дороги.

2025-08-19 09:42
В период с января по июль 2025 года, около 4 тысяч забытых вещей были возвращены их владельцам через службу поиска утерянных предметов на станциях Северо-Кавказской железной дороги.

Наиболее часто пассажиры забывали в поездах дальнего следования сумки и пакеты, мобильные устройства и аксессуары к ним (наушники, зарядки), а также головные уборы, очки и зонты.

Среди наиболее необычных находок были китайские шляпы, ледоруб, чайный набор и укулеле.

Для того чтобы найти забытые вещи, пассажир должен заполнить электронную форму в разделе «Пассажирам» на официальном сайте РЖД. В форме необходимо указать имя, номер билета, контактный телефон, электронную почту и последние 4 цифры номера документа, по которому был куплен билет.

Кроме того, необходимо описать забытые предметы и указать предположительное место в вагоне, где они были оставлены. После отправки заявки пассажиру предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям или дождаться обработки заявки сотрудниками компании. Поиск утерянных вещей возможен в течение 30 дней после поездки. Заявка будет обработана в течение 3 рабочих дней, сообщили в пресс-службе СКЖД.

 

