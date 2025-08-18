Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С использованием системы "Оператор торговых поставок" РЖД была осуществлена первая торговая операция по доставке пиломатериалов в Китай на бирже.

2025-08-18 15:15
В ходе сделки было продано 3800 м³ древесины хвойных пород, которая будет доставлена до станции Тайцан в Китае. Экспортные грузоперевозки будут осуществлены контейнерным поездом от российского оператора.

«Позитивный опыт сотрудничества между РЖД и Петербургской биржей в рамках платформы «Оператор товарных поставок» расширяется благодаря новым товарным разделам. Несомненно, что цифровое пространство стало эффективным и продуктивным решением, которое требуется рынку и отвечает интересам как участников торгов, так и государства», - заявил заместитель главы РЖД Евгений Чаркин.

Важным преимуществом является также то, что это экспортная сделка с отправкой контейнерным поездом по единой ставке до станции назначения в Китае. Это не только расширяет возможности российских производителей на новых рынках сбыта и упрощает транспортировку для иностранных покупателей, но и увеличивает уровень доверия у экспортеров и импортеров благодаря прозрачности логистической услуги и конкурентной торговой среды.

