Мощность грузового терминала в столице Республики Коми была увеличена РЖД.

16:00

Обновленный грузовой терминал Северной железной дороги был запущен в Сыктывкаре 20 августа 2025 года. Это комплекс, предназначенный для выполнения полного цикла работ, связанных с приемом, хранением, погрузкой и отправкой грузов по железной дороге.

В результате модернизации площади для хранения грузов увеличены на 70%, пути для погрузки удлинены, что позволяет разместить одновременно 57 вагонов вместо прежних 28. Терминал способен принять на хранение до 774 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Все операции с грузами выполняются с использованием специального оборудования, быстро и эффективно, при этом обеспечивается сохранность груза.

«Эффективная логистика является основой устойчивых экономических связей региона с внутренним и внешним рынком. Мы активно развиваем контейнерные перевозки как самый надежный и быстрый способ доставки товаров, производимых предприятиями Коми. С января по июль текущего года почти 600 тыс. тонн грузов из Коми было перевезено в контейнерных поездах. Обновление грузового терминала в Сыктывкаре – это своевременное решение для увеличения объемов обработки контейнеров», – заявил глава СЖД Рашид Сайбаталов.

«Модернизация терминала в Сыктывкаре – это стратегический вклад в транспортную инфраструктуру региона, усиление его экономического потенциала, часть большой программы по развитию терминальной сети в Коми. В республике созданы терминальные комплексы у многих крупных предприятий лесной отрасли. Недавно с поддержкой РЖД был открыт терминал на станции Верхнеижемская», – подчеркнула заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова.

В день открытия обновленного терминала, 20 августа, из Сыктывкара был отправлен на экспорт груз в юбилейном, 850-м по счету, составе. 76 контейнеров с пиломатериалами по ускоренному графику отправятся до сухопутного погранперехода с Китаем.

Контейнерные поезда начали отправляться со станции Сыктывкар в 2017 году. С тех пор из главного города Коми было отправлено свыше 50 тыс. контейнеров, как отметили в отделе корпоративных связей СЖД.