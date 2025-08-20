Изменения в графике движения пригородных поездов по 4 маршрутам Московской железной дороги ожидаются в выходные дни августа из-за обновления инфраструктуры.

14:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В выходные дни августа изменится расписание некоторых пригородных поездов, следующих по Савёловскому, Белорусскому, Горьковскому и Киевскому направлениям МЖД, включая МЦД-1, МЦД-4 и аэроэкспрессы. Причина - строительные работы на новом остановочном пункте Петровско-Разумовская и развитие инфраструктуры на станции Москва-Пассажирская-Курская.

На остановке Петровско-Разумовская будут продолжены работы по остеклению конкорса 22-23 и 23-24 августа с 23:30 до 05:30. В это время движение по 2 пути будет временно приостановлено, что повлияет на расписание. Некоторые поезда изменят время отправления или прибытия, часть электричек будет следовать по сокращенным маршрутам, а некоторые поезда будут временно исключены из расписания.

Технические работы на станции Москва-Пассажирская-Курская, связанные с демонтажем и укладкой участков пути и стрелочных переводов, запланированы с 01:00 23 августа до 04:30 25 августа, а также в те же часы 30, 31 августа и 1 сентября. Во время работ движение по 1 и 2 главным путям будет временно приостановлено.

Движение поездов на участке Нижегородская – Марьина Роща будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. Пассажиры должны учесть, что в расписание внесены значительные изменения. Большинство поездов диаметральных маршрутов будут курсировать до или от Нижегородской со стороны Горьковского направления, а на Киевском – до или от Марьиной Рощи, Поклонной и Белорусского вокзала. Также изменится время отправления и прибытия пригородных поездов, количество остановок на маршруте, некоторые электрички временно исключены из графика. Дополнительные электрички назначены на участках от Балашихи до Нижегородской и Реутово, от Железнодорожной до Нижегородской, а также от Электрогорска до Павловского Посада.

Администрация Московской железной дороги призывает пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и своевременно изучить изменения в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановках, на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.