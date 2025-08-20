Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железнодорожная линия осуществляет замену уличного освещения на станциях на более производительные и экономически выгодные.

2025-08-20 12:31
СвЖД проводит проект по обновлению устройств уличного освещения на станциях на более энергоэффективные светильники. Более 5 тыс. устаревших осветительных устройств с галогенными, люминесцентными и обычными лампами накаливания будут заменены на современные светодиодные приборы.

Проект включает в себя постепенное обновление оборудования. На первой стадии, которая продлится с июня 2025 года по март 2026 года, установка энергоэффективных источников света будет выполнена на 15 станциях.

Согласно оценкам экспертов СвЖД, в результате объем электроэнергии, используемой для уличного освещения станций, при сохранении стандартного уровня освещенности значительно уменьшится. На первой стадии реализации проекта экономия составит более 35 млн кВт·ч, при этом новое оборудование имеет более продолжительный срок службы и теряет минимум яркости во время работы.

Новые светодиодные приборы уже установлены на трех станциях: Екатеринбург-Пассажирский (587 шт.), Шаля (461 шт.) и Вагай (105 шт.). В данный момент работы проводятся на станциях Пермь-Сортировочная и Пермь-2, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

