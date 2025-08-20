Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года Красноярская железная дорога выделила 3,1 млрд рублей на социальные обязательства перед своими сотрудниками и пенсионерами, не имеющими трудоустройства.

2025-08-20 11:47
В первой половине 2025 года Красноярская железная дорога выделила 3,1 млрд рублей на социальные обязательства перед своими сотрудниками и пенсионерами, не имеющими трудоустройства.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Форуме социальной ответственности и партнерства в Красноярске были подведены итоги выполнения коллективных договоров предприятий, филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» на территории Красноярской железной дороги за первое полугодие 2025 года.

Форум посетили заместитель начальника Красноярской железной дороги Евгений Ашмяга, первый заместитель руководителя Департамента социального партнерства, труда и заработной платы РОСПРОФЖЕЛ Михаил Лашин, председатель Дорпрофжела Алексей Карасев и другие сотрудники магистрали.

Участники форума оценили выполнение коллективного договора ОАО «РЖД», в котором прописаны все гарантии и обязательства перед работниками, их семьями, ветеранами и пенсионерами. За первые 6 месяцев 2025 года на обеспечение этих обязательств было выделено 3,1 млрд рублей на КрасЖД. Все обязательства были выполнены в полном объеме.

Евгений Ашмяга отметил, что в соответствии с коллективным договором заработная плата работников за первое полугодие была проиндексирована дважды (в феврале – на 2,04%, в марте – на 1,6%). Рост реальной заработной платы составил 5,2%.

Было уделено особое внимание улучшению социально-бытовых условий и охране труда сотрудников железной дороги: расходы на реализацию этих программ за первое полугодие 2025 года на КрасЖД составили 917 млн рублей.

Также, около 11,6 тыс. сотрудников прошли дополнительное обучение и повысили свою квалификацию. Более 1,8 тыс. детей из семей работников железной дороги отдохнули в оздоровительных лагерях Красноярской железной дороги.

Напомним, что за первое полугодие 2025 года со станций Красноярской железной дороги было отправлено 39,3 млн тонн различных грузов. КрасЖД входит в пятерку лидеров среди железных дорог России по объему погрузки грузов. Услугами дороги пользуются около 1 тыс. региональных предприятий различного масштаба, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru