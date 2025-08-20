В первой половине 2025 года Красноярская железная дорога выделила 3,1 млрд рублей на социальные обязательства перед своими сотрудниками и пенсионерами, не имеющими трудоустройства.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Форуме социальной ответственности и партнерства в Красноярске были подведены итоги выполнения коллективных договоров предприятий, филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» на территории Красноярской железной дороги за первое полугодие 2025 года.

Форум посетили заместитель начальника Красноярской железной дороги Евгений Ашмяга, первый заместитель руководителя Департамента социального партнерства, труда и заработной платы РОСПРОФЖЕЛ Михаил Лашин, председатель Дорпрофжела Алексей Карасев и другие сотрудники магистрали.

Участники форума оценили выполнение коллективного договора ОАО «РЖД», в котором прописаны все гарантии и обязательства перед работниками, их семьями, ветеранами и пенсионерами. За первые 6 месяцев 2025 года на обеспечение этих обязательств было выделено 3,1 млрд рублей на КрасЖД. Все обязательства были выполнены в полном объеме.

Евгений Ашмяга отметил, что в соответствии с коллективным договором заработная плата работников за первое полугодие была проиндексирована дважды (в феврале – на 2,04%, в марте – на 1,6%). Рост реальной заработной платы составил 5,2%.

Было уделено особое внимание улучшению социально-бытовых условий и охране труда сотрудников железной дороги: расходы на реализацию этих программ за первое полугодие 2025 года на КрасЖД составили 917 млн рублей.

Также, около 11,6 тыс. сотрудников прошли дополнительное обучение и повысили свою квалификацию. Более 1,8 тыс. детей из семей работников железной дороги отдохнули в оздоровительных лагерях Красноярской железной дороги.

Напомним, что за первое полугодие 2025 года со станций Красноярской железной дороги было отправлено 39,3 млн тонн различных грузов. КрасЖД входит в пятерку лидеров среди железных дорог России по объему погрузки грузов. Услугами дороги пользуются около 1 тыс. региональных предприятий различного масштаба, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.