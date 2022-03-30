Более 400 дополнительных поездов будут курсировать в майские праздники

10:13

В период майских праздничных дней холдинг «ЖД» назначает более 400 дополнительных поездов дальнего следования на самых востребованных направлениях.

Выходные дни, приуроченные к майским праздникам, придутся в этом году на периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Пиковые даты выезда на праздники ожидаются 29, 30 апреля и 6 мая, а в обратном направлении – 3, 9 и 10 мая.

Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Архангельском, Кировом, Кинешмой, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском, Воронежем, Волгоградом, Новозыбковом, Белгородом, Старым Осколом, Имеретинским Курортом, Адлером, Новороссийском, Ижевском, Ульяновском, Челябинском, Екатеринбургом и другими городами.

Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Москву, Белгород, Казань, Великие Луки, Сортавалу и Киров.

Дополнительные поезда предусмотрены также на межрегиональных направлениях Сортавала – Выборг, Ростов-на-Дону – Волгоград, Ростов-на-Дону – Кисловодск, Ростов-на-Дону – Имеретинский Курорт и т. д.

При росте спроса пассажиров на билеты на отдельных направлениях объем предлагаемых мест будет увеличен (за счет дополнительных рейсов или дополнительных вагонов в уже назначенных составах).

Кроме того, в праздничные дни мая будут курсировать туристические круизные поезда, сформированные по принципу «отель на колесах». Их график разработан таким образом, чтобы днем пассажиры принимали участие в различных туристических программах и экскурсиях, а ночью находились в пути. Такие поезда будут курсировать по маршрутам Москва – Майкоп – Нальчик – Грозный – Дербент – Кисловодск – Москва, Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва, Москва – Йошкар-Ола – Свияжск – Нижний Новгород – Москва, Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль и др.

Для любителей ретротуризма организован новый формат путешествий – «Ужин в поезде». Ретропоезд «Рускеальский экспресс» сделает два специальных рейса (2 и 7 мая) по маршруту Сортавала – Горный парк «Рускеала» – Сортавала, в ходе которых пассажирам будет предложен изысканный ужин под звуки классической музыки в вагоне-ресторане поезда.

Приобрести билеты, а также получить подробную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.