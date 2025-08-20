На станциях Восточно-Сибирской железнодорожной сети через терминальные устройства было собрано около 48 тысяч бутылок и консервных банок.

С первого месяца до седьмого 2025 года, путешественники, посещающие станции ВСЖД, отправили на переработку 47,9 тыс. пластиковых контейнеров и алюминиевых банок. Терминалы для сбора использованной упаковки для переработки размещены на железнодорожных станциях Иркутск-Пассажирский (где было сдано 27,2 тыс. единиц упаковки), Улан-Удэ (15 тыс.), Ангарск (более 3,2 тыс.) и Усолье-Сибирское (2,6 тыс.).

За каждую возвращенную емкость путешественникам начисляются бонусные баллы, которые затем можно обменять на скидку или пополнить баланс карты лояльности партнеров проекта. Для получения бонусов при возврате упаковки необходимо указать номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Отметим, что в ОАО «РЖД» проводятся экологические инициативы. В частности, на инфраструктурных объектах и в некоторых пассажирских поездах работает проект по сортировке отходов, благодаря которому с начала года было отправлено на переработку почти 56,4 тонн пластика, бумаги и других отходов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.