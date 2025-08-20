Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станциях Восточно-Сибирской железнодорожной сети через терминальные устройства было собрано около 48 тысяч бутылок и консервных банок.

2025-08-20 11:26
На станциях Восточно-Сибирской железнодорожной сети через терминальные устройства было собрано около 48 тысяч бутылок и консервных банок.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого месяца до седьмого 2025 года, путешественники, посещающие станции ВСЖД, отправили на переработку 47,9 тыс. пластиковых контейнеров и алюминиевых банок. Терминалы для сбора использованной упаковки для переработки размещены на железнодорожных станциях Иркутск-Пассажирский (где было сдано 27,2 тыс. единиц упаковки), Улан-Удэ (15 тыс.), Ангарск (более 3,2 тыс.) и Усолье-Сибирское (2,6 тыс.).

За каждую возвращенную емкость путешественникам начисляются бонусные баллы, которые затем можно обменять на скидку или пополнить баланс карты лояльности партнеров проекта. Для получения бонусов при возврате упаковки необходимо указать номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Отметим, что в ОАО «РЖД» проводятся экологические инициативы. В частности, на инфраструктурных объектах и в некоторых пассажирских поездах работает проект по сортировке отходов, благодаря которому с начала года было отправлено на переработку почти 56,4 тонн пластика, бумаги и других отходов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru