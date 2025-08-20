С начала текущего года (январь - июль) с больших станций Северо-Кавказской железной дороги в субурбанном и дальнем трафике было перевезено 24,6 миллиона пассажиров.

С января по июль текущего года с наиболее крупных станций СКЖД в пригородном и дальнем сообщении было отправлено 24,6 млн пассажиров.

Железнодорожная станция Адлер стала лидером по количеству пассажиров (4,2 млн человек). Второе место занял вокзал Ростов-Главный (2,7 млн), а третье - вокзал Сочи (примерно 2,7 млн).

За ними следуют вокзалы Краснодар-1 (2,6 млн), Кисловодск (859 тыс.), Туапсе (849 тыс.), Пятигорск (825 тыс.), Лазаревская (783 тыс.), Ессентуки (768 тыс.), Новороссийск (743 тыс.), Олимпийский Парк (686 тыс.), Анапа (659 тыс.), Минеральные Воды (601 тыс.), Махачкала (432 тыс.), Аэропорт Сочи (424 тыс.), Хоста (422 тыс.), Лоо (361 тыс.), Роза Хутор (349 тыс.), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.